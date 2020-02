"La scomparsa della musica? Musicologia col martello.", il critico musicale Antonello Cresti presenta il suo nuovo libro

Mercoledì 5 febbraio 2020 alle ore 21.00 alla Biblioteca Comunale di Nonantola, Via Provinciale Ovest 57, è in programma la presentazione del libro “La scomparsa della musica? Musicologia col martello.” L’ospite della serata, che fa parte della rassegna Salto Nel Suono, è lo scrittore e critico musicale Antonello Cresti.

"Il medium musicale oggi appare come onnipresente, eppure qual è il ruolo della musica nel mondo contemporaneo? La musica ha forse perso quelle funzioni di collante sociale, narrazione di gruppo e di epica collettiva?"

La domanda posta alla base dagli autori di questo libro, è un invito all'analisi di un contesto, per arrivare forse ad una nuova sociologia della musica, in grado di ragionare radicalmente sul problema musicale che, in fondo, rappresenta anche la questione antropologica contemporanea.