Riapre il Supercinema Estivo, a giugno il meglio della stagione sul grande schermo

Il Supercinema Estivo di Modena, in viale Carlo Sigonio, inaugura quest'anno già a partire dal 31 maggio e per le prime due settimane proietterà una selezione dei migliori film della stagione cinematografica 2018/2019.

Orari proiezioni: giugno ore 21,45 - luglio ore 21,30 - agosto e settembre ore 21,15

Apertura sala e biglietteria: giugno ore 20,45 - luglio ore 20,30 - agosto e settembre ore 20,15

Di seguito il programma dal 31 maggio al 15 giugno:

Venerdi 31 Maggio

Bohemian Rhapsody

di Bryan Singer, USA/UK 2018

134’ Biografico, drammatico, musicale

19.30 opening party con VOLI MERCURY MESSORI IN QUEEN ACOUSTIC SET e

aperitivo a cura Juta Cinerama

“FREDDYlike”: concorso a premi per il miglior costume/travestimento da Freddy

Mercury e foto da star

“BAFFI DA PRIDE”: sosteniamo il MODENAPRIDE2019

Sabato 1 Giugno

Un affare di famiglia

di Hirokazu Kore’eda, Giappone 2018

121’ drammatico

dalle 20:00 DELICATESSEN, mangiare, bere, guardare, ascoltare

Domenica 2 Giugno

Il corriere – The Mule

di Clint Eastwood, USA 2018

116’ thriller, drammatico, poliziesco,

dalle 20:00 DELICATESSEN, mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lunedi 3 Giugno

Il verdetto – The children act

di Richard Eyre, UK 2017

105’ drammatico

Martedi 4 Giugno

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

Notti magiche

di Paolo Virzi’, Italia 2018

125’ commedia

Mercoledi 5 Giugno

Il professore ed il pazzo

di P.B Shemran, Irlanda 2019

124’ biografico, drammatico

Giovedi 6 Giugno

SOME LIKE IT ORIGINAL… (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

Old man & the gun

di David Lowery, USA 2018

93’ commedia, biografico

Venerdi 7 Giugno

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

Troppa grazia

di Gianni Zanasi, Italia 2018

110’ commedia

Sabato 8 Giugno

Green book

di Peter Farrelly, USA 2018

130’ biografico, commedia, drammatico, musicale

dalle 20:00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

dalle 20:30 FUORICAMPO cinema in pillole a cura di Attilio Palmieri ed Eugenia Fattori

Domenica 9 Giugno

Il verdetto – The children act

di Richard Eyre, UK 2017

105’ drammatico

dalle 20:00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare

Lunedi 10 Giugno

Il colpevole – The Guilty

di Gustav Möller, Danimarca 2018

85’ Thriller

Martedi 11 Giugno

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

Momenti di trascurabile felicità

di Daniele Luchetti, Italia 2019

93’ commedia, fantastico, drammatico

Mercoledi 12 Giugno

Non ci resta che vincere

di Javier Fesser, Spagna 2018

124’ drammatico, commedia, sportivo

dalle 20:00 Dj set RADIOLIBERAMENTE

dalle 21:30 Fabrizio Starace presenta Màt

Giovedi 13 Giugno

SOME LIKE IT ORIGINAL… (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

The Favourite

di Yorgos Lanthimos, Irlanda/Regno Unito/USA 2018

120’ storico, biografico,drammatico

Venerdi 14 Giugno

Cold war

di Pawel Pawlikowski, Polonia 2018

89’ drammatico

Sabato 15 Giugno

Bohemian Rhapsody

di Bryan Singer, USA/Regno Unito 2018

134’ Biografico, drammatico, musicale

dalle 19:30 EFFETTO NOTE LIVE&DJSET/Radio GA GA Vs Lady Gaga POP PARTY

dalle 20:00 DELICATESSEN mangiare, bere, guardare, ascoltare