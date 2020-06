San Possidonio, un'estate all'insegna della musica in Piazza Andreoli

Tornano gli eventi in Piazza Andreoli a San Possidonio per l’Estate 2020. Gli eventi inizieranno tutti alle 21.00, e sarà obbligatorio prenotarsi presso l’Ufficio cultura del Comune (0535/417924) ed essere forniti di mascherina. A seguire l'elenco completo

Venerdì 26 giugno: Fiaba musicale con Orchestra Parlasuonando Ensemble di trombe do re mi fa sol la si

Giovedì 9 luglio: Banda giovanile John Lennon

Venerdì 17 luglio: Coro Moderno Mousikè

Mercoledì 22 luglio: Spettacolo di teatro comico Kekomika con Elisa Lolli e Marco Sforza

Venerdì 24 luglio: Filarmonica "G.Andreoli"di Mirandola

Giovedì 30 luglio: Banda Rulli Frulli

“E’ stata una primavera particolarmente difficile e segnata dalla pandemia su tutto il territorio nazionale. Abbiamo quindi iniziato l’estate con una gran voglia di ricominciare e ripartire con i programmi culturali: ovviamente riapriremo in tutta sicurezza dotandoci del necessario per proteggere i lavoratori e i cittadini che vorranno partecipare. Gli eventi sono stati realizzati con la preziosa collaborazione della Scuola di Musica C. & G. Andreoli per tutti gli spettacoli musicali in programma – dice l’Assessora alla cultura Roberta Bulgarelli – inoltre è stato fondamentale il supporto finanziario della Regione Emilia Romagna per la realizzazione degli eventi, attraverso il Bando rivolto ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012, per attività di promozione ed animazione dei centri storici”.