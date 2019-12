A Castelvetro si accende il Natale. Il programma delle iniziative

Castelvetro: si accende il Natale. Programma delle iniziative Una nuova edizione di Viva Natale - tra Sogni, Botteghe e Castelli. Un nuovo momento da vivere nella delicata e affascinante cornice di Castelvetro di Modena. Ogni anno si cerca di proporre qualcosa di diverso, un'opportunità per conoscere i nostri luoghi ed attendere insieme il sentimento che chiamiamo Natale. Un Natale che attraversa un territorio - che lo percorre - e che cerca di riportare quello spirito che ci accomuna tutti. L'attesa di un periodo magico da vivere insieme agli affetti sinceri, con la propria gente, nella propria terra. Diverse e molteplici sono le iniziative proposte: mercatino di prodotti biologici, intrattenimenti musicali, mostra di Presepi artigianali, laboratori e animazioni per i più piccoli.

Si accende sabato 7 dicembre il Natale di Castelvetro, per chiudersi il 5 gennaio con il tradizionale concerto di Capodanno del Corpo Bandistico di Castelvetro. Un mese di appuntamenti e iniziative. Chi aiuterà i Fratelli Grimm a ritrovare le favole perdute? Un gioco/avventura per bambini e genitori all'insegna delle fiabe più belle a cura di Aes Cranna A.S.D. La Biblioteca nel borgo sfiabato: le lettrici volontarie di Castelvetro accoglieranno i bambini in bibliotec illustrando i protagonisti delle storie e le versioni originali delle fiabe dei Fratelli Grimm. In caso di maltempo, evento rimandato a 14-15/12/2019 Sabato 18 gennaio 2020: ulteriore appuntamento con le fiabe dei Fratelli Grimm in biblioteca

SABATO 7 DICEMBRE 2019 dalle 10.00 alle 18.00 – CANTINA SETTECANI (via per Modena 184) NATALE IN CANTINA Brinda alle feste con Cantina Settecani Visite guidate, degustazioni di vini e prodotti tipici locali! Dalle 12.00 alle 15.00 gnocco e tigelle a cura di Maison Livre (a pagamento) e al pomeriggio laboratori per bambini con La Bottega di Merlino! Ingresso gratuito. dalle ore 14.00 alle 18.00 - Castelvetro Centro Storico SCUOLA DON PAPAZZONI IN FESTA, Animazioni, laboratori, merenda dalle ore 14.15 La Banda dei Babbi Natale Incursioni musicali per le vie di Castelvetro. Itinerario: Piazza Roma - Villa Marconi - Centro commerciale La Corte - Bar Dama a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro dalle 14.30 alle 18.00, Centro Storico_via Cialdini BORGO CONTADINO Prodotti a km zero nel rispetto della Natura ore 16.00 – Via Sinistra Guerro_La Corte Ciò che è essenziale è invisibile agli occhi Spettacolo per bambini ispirato al Piccolo Principe e la Volpe a cura di Carlo Maria Pelatti

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 dalle ore 10.00 alle 18.00, Centro Storico_via Cialdini BORGO CONTADINO Prodotti a km zero nel rispetto della Natura dalle 10.00 alle 18.00 – CANTINA SETTECANI (via Per Modena 184) NATALE IN CANTINA Brinda alle feste con Cantina Settecani Visite guidate, degustazioni di vini e prodotti tipici locali! Dalle 12.00 alle 15.00 gnocco e tigelle a cura di Maison Livre (a pagamento) e al pomeriggio spettacolo di improvvisazione teatrale con i ragazzi degli 8mani! Ingresso gratuito. dalle 9.00 alle 12.00 – Via Circonvallazione n.1 Colazione con Babbo Natale a cura di Bar Dama ore 10.00 La Banda dei Babbi Natale Incursioni musicali per le vie di Castelvetro. Itinerario: Bar Dama - Centro commerciale La Corte - Centro storico a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro ore 10.30 – Bar Dama, Via Circonvallazione n.1 L'Elfo che fa le bolle Elfo magico nel fantastico mondo delle bolle di Natale a cura di LM Show dalle ore 14.00 alle 18.00 - Castelvetro Centro Storico SCUOLA DON PAPAZZONI IN FESTA, Animazioni, laboratori, merenda ore 17.00 – Centro Storico - Piazza Roma SCAMBIO DEGLI AUGURI - HAPPY HOLIDAYS! Risotto al Lambrusco Grasparossa e salsiccia offerto a tutti dal ristorante Il Cappero alle Mura, accompagnato dai vini dei produttori del Consorzio Castelvetro di Modena.

GIOVEDì 12 DICEMBRE 2019 ore 17.00 – Centro Storico_Biblioteca Comunale A Natale … ti regalo una storia Letture animate per i più piccini (3-6 anni) a cura dei Lettori Volontari Nati per Leggere SABATO 14 DICEMBRE 2019 ore 10.00 – Biblioteca Comunale Il meraviglioso Cicciapelliccia e i doni di Natale Letture animate per bambini (5-10) con laboratorio a cura di Chiara Marinoni Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info: tel. 059 758842/43 ore 16.30 – Comune di Castelvetro,Sala Consiliare Umiltà della Verità – Chiara e Francesco Presentazione della raccolta antologica dei poeti della Fonte d’Ippocrene di Modena. Illustrazioni del pittore Pietro Paganelli.

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 dalle 10.00 alle 12.00 I Randori dei Babbi Natale - VIII^ edizione Manifestazione interregionale di Judo e JuJitsu a cura di Suiseki Judo-JuJitsu ore 16.00 – Solignano_Chiesa parrocchiale Tradizionale Concerto di Natale – 24^ edizione a cura del Corpo Bandistico A. Parmigiani di Solignano ore 18.00 – Ca’ di Sola_Chiesa Immacolata di Lourdes Il concerto di Natale Recital natalizio presentato dai Ragazzi di Ca’ di Sola

DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 dalle 10.00 alle 18.00 – Via Sinistra Guerro_La Corte La Casetta di Babbo Natale: Babbo Natale aspetta i bambini! con la collaborazione delle Botteghe di Via Sinistra Guerro dal 16 al 22 dicembre 2019 vieni a imbucare la tua letterina per Babbo Natale!

MARTEDì 24 DICEMBRE 2019 ore 11.30 – Solignano Piazza della Repubblica Vigilia Insieme Frittura di baccalà ad offerta libera, il ricavato sarà devoluto in beneficenza a cura di Associazione Carnevale dei Ragazzi di Solignano

MERCOLEDì 25 E GIOVEDì 26 DICEMBRE 2019 ore 21.00 – Levizzano Rangone Centro Culturale S. Antonino, Via Braglia UN CACHI POCH PATOCH - Commedia dialettale prevendita biglietti domenica 15 dicembre presso il Bar “Lo Stallino” dalle 9.00 alle 12.00 a cura di Circolo ANSPI di Levizzano per informazioni e prenotazioni: cell. 3275926032

DOMENICA 5 GENNAIO 2020 ore 17.00 – Castelvetro di Modena Centro Storico_Chiesa parrocchiale Concerto di Capodanno – 21° edizione a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro di Modena Clicca qui per scaricare il PROGRAMMA "VIVA NATALE tra sogni, botteghe e castelli"

DA VISITARE nel Centro Storico di Castelvetro: PAKE MARKET - Centro Storico Via Cialdini 7-8 dicembre ore 10.00-12.30 / 14.00- 17.30 Bancarelle di Natale a cura di Ass. Auser, Spazio di incontro “Ago, filo e dintorni” Golosità di Natale: cioccolata calda con biscottini e tante altre dolci sfiziosità a cura Ass. Drago Celeste - FILI D’ORO A PALAZZO Mostra permanente di abiti in stile Rinascimentale 7-8 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 Via Tasso, 17 - ACETAIA COMUNALE Visite guidate sulla produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 7-8 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 Via B. Cavedoni (ingresso nel cortile della Biblioteca comunale) - MOSTRA DI PRESEPI 7-8-15-22 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 Oratorio S. Antonio - via B. Cavedoni

