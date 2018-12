Il Villaggio di Babbo Natale, Mercato della Versilia, cultura, sport: il weekend a Fiorano

Sabato 15 e domenica 16 a Fiorano Modenese scoppia il Natale. Sabato 15 dicembre, dalle 10 alle 17, in Piazza Falcone e Borsellino a Spezzano si svolge il Mercatino con hobbisti e stand gastronomici; dalle ore 15 alle ore 20, presso il Centro Sportivo Graziano Ferrari Ac Fiorano e Junior Fiorano festeggiano il Natale dello Sportivo, mentre a Spezzano, dalle ore 17.30, la Spezzanese tifa la propria squadra nella partita della serie C contro il Volley Club Cesena, per scattare poi una foto ricordo con tutti i tesserati e concludere con un momento di preghiera.

Alla Casa dell’Arte Vittorio Guastalla, alle ore 16, inaugura la collettiva di pittura dell’Associazione Arte e Cultura

A Villa Cuoghi, alle ore 17.30. si tiene la 25° edizione della Giornata della Poesia, organizzata dal Circolo Nuraghe, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, della Fasi e della Regione Sardegna. Comprende la presentazione di ‘Cinquanta pensierini 5 anni dopo’ (Editrice Incontri) con l’autore Alberto Venturi che dialoga con l’assessore alla cultura Morena Silingardi. Antonio Gonario Pirisi legge i sonetti del poeta sardo Remundu Piras, quale omaggio a quarant’anni dalla sua morte. Si esibiscono quindi i poeti Alberto Masala (lingua italiana e lingua sarda), Pasqualina Deriu (lingua italiana), Gabriele Schenetti (dialetto emiliano), Tina De Falco legge Totò (dialetto napoletano), Antonio Gonario Pirisi (lingua sarda). La manifestazione si conclude con un buffet con prodotti sardi tipici.

Alla sera, alle ore 20.45, nella parrocchia di Fiorano, i bambini della Coccapani, il Coro Giovani e il Nuovo Coro Primavera si esibiscono nel Concerto di Natale.

Domenica 16 dicembre, per tutta la giornata, in Via Vittorio Veneto, ci sono i banchi del Mercato della Versilia Forte dei Marmi. In Piazza Ciro Menotti apre il Villaggio di Babbo Natale, con la raccolta delle letterine a lui indirizzate e altre attrazioni per bambini, a cura del Club Amici di Fiorano insieme alle altre altre associazioni del territorio, vendita di torte con i genitori della scuola, lo stand gastronomico dell’Avf, gli asinelli, la giostra del bruco birichino.

Il pomeriggio è gran festa per i bambini e i ragazzi con Natale Free-Power, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, giochi in piazza e distribuzione di regali per tutti i partecipanti a cura del Gruppo Babele mentre il Camper Club Fiorano offre la merenda. Al Bla alle 15.45 inizia ‘Storie sotto l’albero’ letture per bambini da 5 a 10 anni a cura dell’Associazione Librarsi, il laboratorio della Ludoteca ‘Decoriamo insieme l’albero del Bla’ alle ore 17 e alle 17.30 ‘Ridere fa bene’, microconferenza a cura dell’Associazione Dimondi Clown.

Alle 18 inizia ‘Il tè delle cinque’, a Villa Cuoghi, presentato da In-Arte, insieme con ArteVie, Framestorming e Nuraghe, durante il quale Laura Corallo intervista il regista Ezio Aldoni e il giornalista Andrea Setti, autori di ‘Guareschi. Buona la prima’.