Natale al Castello, tanti appuntamenti per grandi e bambini a Formigine

Continua a Formigine la marcia di avvicinamento al Natale tra mercatini, eventi e street food. Dopo il successo dello scorso weekend ritorna sabato 15 e domenica 16 il trenino del Natale. Sabato in programma il giro panoramico di Villa Gandini e parco della Resistenza, con partenze da Piazza Calcagnini ogni 35 minuti. Domenica 16 ultima occasione per salire sul Gran Tour in trenino, con visita al presepe di Corlo al magico Natale allestito in Acetaia Leonardi, con degustazione di gnocco fritto e vin brulé, con partenze sempre da piazza Calcagnini ogni 45 minuti circa, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.45 (1 ora e 20 minuti circa la durata di ogni giro).

Nel pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di domenica, busker e artisti di strada, con performance itineranti tra le magia del fuoco e la simpatia dello spettacolo comico di Katastrofa Clown. Per la gioia di tutti i bambini si potranno poi ammirare enormi bolle giganti prodotte da un carretto itinerante. In Sala loggia, sabato 15 dalle ore 16, sarà possibile sperimentare un’esperienza unica, la profumiera Edy Garagnani insegnerà infatti a creare piccoli regali utilizzando il burro di karitè. Le esperienze all’insegna del benessere continuano domenica dalle 16, con il laboratorio creativo “Regala il tuo profumo” per immergersi nel mondo degli oli essenziali. Per riequilibrare le proprie energie, l’appuntamento è invece per sabato 15 dalle 17.30 con i trattamenti sonori con i tamburi armonici a cura di Stefano Teseo. Per le esperienze del bagno sonoro e dei laboratorio creativi, tutti in Sala loggia, è gradita la prenotazione al 338 8971889. In Sala loggia, gratuita come i corsi e i laboratori, anche l’esperienza di meditazione domenica alle ore 11 e alle ore 18 a cura di Sahaja Joga.

Sia sabato che domenica il Villaggio di Natale, le musiche, i cavalli, le casette magiche in Piazza Calcagnini dalle 10 alle 20. Saranno presenti anche in questo fine settimana una serie di operatori gastronomici con specialità regionali, e si potranno assaggiare caratteristiche proposte street food. Negli appuntamenti natalizi non può mancare la musica, con il Concerto di Natale dell’Orchestra e dei Cori del Flauto Magico in programma sabato 15 alle 18 all’Auditorium Spira mirabilis, mentre alle 21 alla Cantina Formigine Pedemontana concerto gospel con i Modena Gospel Chorus, seguito da brindisi e buffet. Si balla invece alla Polisportiva Formiginese con ballo liscio e di gruppo alle 21.15 e teatro latino alle 22.

Domenica 16 per tutta la giornata mercatino del riuso a Colombaro, mentre al Castello alle 15.30 c’è il laboratorio “La valigia del cantastorie: racconto di Natale” (7-11 anni, 5 euro con prenotazione allo 059/416145-6244 o castello@comune.formigine.mo.it). Alla Palazzina della Bertola, “Compleanno della Bertola” alle 16, mentre alla chiesa della Madonna del Ponte di via San Pietro, Concerto di Natale alle 17 con la corale parrocchiale Nuova Armonia. In serata, tombola alla Polisportiva Formiginese a partire dalle 20.30.