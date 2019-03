Protagonista il Mandolino, la rassegna continua con il concerto del gruppo ticinese Eliante

Sabato 9 marzo 2019 alle ore 18,00 (ingresso libero) presso l'Auditorium della Corale Gioacchino Rossini, Via Livio Borri, 30 Modena, il cartellone di questa nona edizione della rassegna Protagonista il Mandolino propone il concerto del Gruppo Mandolinistico ELIANTE proveniente da Mendrisio (Canton Ticino – Svizzera) che presenterà un interessante programma dedicato alla tradizione mandolinistica ticinese.

Se il mandolino è diffuso ampiamente anche in Svizzera (in paricolare in Ticino), è grazie alle migrazioni di generazioni di italiani che insieme al loro contributo al lavoro fatto di fatica, dolore e lontananza si sono resi protagonisti nello scambio culturale e nell’accoglimento e assorbimento di tradizioni artistico culturali dei luoghi ospitanti e delle persone ospitate. Tra le braccia della cosiddetta forza lavoro, accanto alle valigie, si potevano spesso scorgere esemplari di questo piccolo e delicato strumento, tutto sommato comodo da trasportare, ma soprattutto carico di ricordi e affetti. Ancora oggi in Ticino un non trascurabile numero di persone si dedica alla pratica del mandolino, ne sono dimostrazione le cinque orchestre ancora operative sul territorio.

Con questo concerto il Gruppo Eliante ci farà scoprire come la cultura musicale mandolinistica abbia saputo innestarsi e fondersi nella tradizione locale Ticinese generando spesso uno stile originale e riconoscibile. Il programma prevede musiche legate al folklore ma anche brani di compositori ticinesi, più o meno recenti, che nel corso della loro vita hanno dedicato energie e creatività per il rinnovamento della tradizione.