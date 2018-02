“Protagonista il Mandolino" al San Carlo con Annika Hinsche

Nuovo appuntamento di “Protagonista il Mandolino" rassegna di eventi dedicati al mandolino quali concerti, masterclass, proiezioni di film, conferenze, esposizioni di quadri e di strumenti musicali, concorso internazionale, organizzata dall'Associazione "Ensemble Mandolinistico Estense" in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali "O.Vecchi - A.Tonelli" di Modena e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena. La direzione artistica è affidata al M°Roberto Palumbo, direttore dell'Ensemble Mandolinistico Estense.

Il cartellone di questa edizione, dedicata ai virtuosi del mandolino del mondo, presenta per questo concerto di sabato 10 febbraio 2018 ore 18:00 presso il Teatro del Collegio Fondazione San Carlo – Via San Carlo 5 Modena – ingresso libero - una solista tedesca, Annika Hinsche. Raffinata e ricercata interprete, insegnante, giudice e direttore d'orchestra, è una delle mandoliniste tedesche di maggior successo. Ha studiato mandolino con la prof.ssa Marga Wilden-Hüsgen, la prof.ssa Caterina Lichtenberg, la prof.ssa John McGann e con Gertrud Weyhofen-Tröster. Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali come il Torneo Internazionale di Musica o il Concorso Yasuo-Kuwahara.

Il programma del concerto presenta musiche del periodo d'oro del mandolino classico, il XVIII secolo, così come la musica meditativa, virtuosa e fresca dei contemporanei: ostinati brasiliani, il mistero di un deserto solitario, musica contraddistinta dall'influenza del maestro italo-tedesco Carlo Domeniconi e brani inediti di Jürg Kindle caratterizzati dagli incredibili suoni derivanti dalla "scordatura" dello strumento. Un programma versatile che mostrerà tutte le possibilità espressive che ha il mandolino.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento si ritenesse necessario anche al tel cell. 3357651056 Info su www.mandolinoestense.it