"Quale futuro del sistema sanitario del territorio", incontro a Carpi

L’Associazione culturale Noi Lista Civica di Novi di Modena, insieme a Carpi Futura di Carpi e Più Mirandola di Mirandola, hanno il piacere di invitarvi Sabato 23 Novembre 2019 alle ore 10,00 presso il cinema Eden di Carpi al Convegno dal titolo: QUALE FUTURO DEL SISTEMA SANITARIO DEL TERRITORIO.

Sarà un evento particolarmente importante per la presenza del Dott. JOSEPH POLIMENI, medico chirurgo specialista in medicina legale e in igiene e medicina preventiva; Affermato manager per l'alta direzione delle aziende sanitarie e di presidi ospedalieri in Toscana e in Campania, ha svolto ruoli di primissimo piano per tutti i livelli istituzionali e per il governo nazionale oltre ad avere pubblicato numerosi interventi a congressi, attualmente direttore generale ASM Matera.

Il confronto tra i scenari del futuro e le politiche della Regione con la presenza del Dott. SERGIO VENTURI assessore alle politiche per la salute dell'Emilia Romagna vuole essere un importante contributo aperto ai cittadini, a tutti gli operatori e alle istituzioni pubbliche a tutti i livelli