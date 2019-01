7° Rassegna di Canto Popolare al Teatro Sacro Cuore

Sabato 19 gennaio alle ore 20.30 prenderà il via la 7° Rassegna di Canto Popolare, organizzata come ogni anno dal Coro La Ghirlandeina di Modena, in collaborazione con AERCO - Associazione Emiliano Romagnola Cori e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Anche quest’anno sarà il Teatro Sacro Cuore che ospiterà le tre formazioni che si esibiranno nel corso della serata: l’Orchestra Flauto Magico di Formigine, il Coro Sant’Ilario di Parma, e il Coro La Ghirlandeina, diretto da MaestroMassimo Malavasi che farà gli onori di casa.

La rassegna continuerà con un secondo appuntamento sabato 16 febbraio. Ospiti del Coro La Ghirlandeina saranno la New Casual Band di Modena e l’Associazione Corale Ettore e Antonio Ricci di Massa Lombarda.