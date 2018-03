Modena Belcanto, dieci appuntamenti con Gioacchino Rossini

Dieci appuntamenti, da marzo a ottobre, con la musica di Gioacchino Rossini. E’ quanto propone l’Istituto musicale Vecchi-Tonelli in occasione del 150° anniversario della morte del grande compositore. Protagonisti della rassegna, organizzata nell’ambito del progetto Modena Città del Belcanto, saranno i docenti e gli allievi dell’Istituto musicale. Si esibiranno nell’Archivio storico comunale, nel Ridotto del Teatro Comunale e, per l’ultimo appuntamento, nelle sale della Galleria civica. Le serate del Ridotto ripropongono la formula dei Concerti Aperitivo, dedicati quest’anno interamente alla musica di Rossini, mentre l’Archivio storico ospiterà, fino al 30 aprile, in concomitanza con la rassegna musicale, una mostra su Rossini e l’illustrissimo teatro della città di Modena. Il primo appuntamento è per giovedì 22 marzo nell’Archivio storico comunale con i flauti e i clarinetti dell’Istituto Vecchi-Tonelli. In programma i 12 valzer per due flauti e brani tratti dal Guglielmo Tell e dal Barbiere di Siviglia.

Da segnalare la presenza in rassegna del soprano Valentina Varriale e del flautista Michele Marasco, rispettivamente lunedì 26 marzo e lunedì 23 aprile, al Ridotto del Teatro Comunale. Valentina Varriale, allieva di Raina Kabaivanska, nella scorsa stagione ha interpretato, tra gli altri, i ruoli di Madama Cortese ne Il viaggio a Reims di Rossini e quello di Anna in Nabucco a Caracalla. Michele Marasco, primo flauto dell’Orchestra della Toscana fin dalla sua fondazione, è spesso ospite di grandi orchestre come l’Accademia di Santa Cecilia, la Filarmonica della Scala, l’Opera di Zurigo, e l’Orchestra della Radio di Lipsia.

Nelle foto: il manifesto del concerto del 22 marzo: il flautista Francesco Checchini, allievo del Vecchi-Tonelli, di scena il 22 marzo; il soprano Valentina Varriale che si esibirà il 26 marzo nel Ridotto del Teatro Comunale

Di seguito il programma completo dei 10 concerti:

Salotto musicale

in Archivio (I)

Giovedì, 22 marzo

Archivio Storico Comunale • ore 17,30

I flauti e i clarinetti dell’ISSM Vecchi-Tonelli

Musiche di G. Rossini e P. Casotti

Una soirée con Rossini (I)

Lunedì, 26 marzo

Ridotto Teatro Comunale • ore 18.30

Valentina Varriale, soprano

Marco Sollini, pianoforte

Musiche di G. Rossini

Tra gli altri... Rossini (I)

Giovedì, 12 aprile 2018

Ridotto Teatro Comunale • ore 18.30

Modena Flute Ensemble

Marta Cencini, pianoforte

Michele Marasco, maestro concertatore

Musiche di G. Rossini, G. Briccialdi,

C. Debussy, B. Bartòk

Salotto musicale

in Archivio (II)

Giovedì, 19 aprile

Archivio Storico Comunale • ore 17,30

Arianna Manganello, soprano

Alice Davolio e Ivana Nikolin, chitarre

Musiche di G. Rossini e M. Giuliani

Tra gli altri... Rossini (II)

Lunedì, 23 aprile

Ridotto Teatro Comunale • ore 18.30

Michele Marasco, flauto

Marta Cencini, pianoforte

Musiche di Rossini, G. Briccialdi,

C. Debussy, F. Martin

Una soirée con Rossini (II)

Giovedì 17 maggio

Ridotto Teatro Comunale • ore 18.30

Francesca Tassinari, soprano

Paolo Andreoli, pianoforte

Venezia/Napoli/Parigi:

viaggio tra pezzi d’Opera e

Arie da camera

Martedì, 5 giugno

Ridotto Teatro Comunale • ore 18.30

Omaggio a Rossini

a cura degli allievi della classe

preaccademica di canto lirico

coordinati da Katja Lytting

Nicola Fratti, maestro accompagnatore

Una soirée con Rossini (III)

Mercoledì, 26 settembre

Ridotto Teatro Comunale • ore 18.30

Arianna Manganello, soprano

Mario Sollazzo, pianoforte

Musiche di G. Rossini

Salotto musicale

in Archivio (III)

Giovedì, 4 ottobre

Archivio Storico Comunale • ore 17

Ensemble “Armonia di Corte Estense”,

quintetto di fiati dell’ISSM Vecchi-Tonelli

Musiche di F. J. Haydn, G. Briccialdi

e G. Rossini

Rossini in Galleria

Giovedì, 25 ottobre

Galleria Civica • ore 18

I clarinetti dell’ISSM Vecchi-Tonelli

Musiche di G. Rossini