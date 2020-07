Medolla, l'Arena Vallechiara riapre le porte al divertimento

Per decenni è stata il luogo dove intere generazioni di medollesi hanno ballato o ascoltato i grandi della musica italiana, Mina e Celentano compresi. Oggi l’Arena Vallechiara, lo spazio con palco e pista vicino all’incrocio tra via Roma e via Bruino a Medolla, torna a ospitare una rassegna di appuntamenti estivi, ovviamente all’insegna di musica, ballo e divertimento, organizzati da Pro Loco Medolla in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Si comincia mercoledì 8 luglio con una serata dedicata al tango a cura di Artetango, che tornerà alla stessa ora per tutti i mercoledì del mese. Due gli appuntamenti dedicati invece ai ritmi latino-americani di Latino Selvaggio, venerdì 10 e venerdì 31 luglio, sempre alle ore 21. Venerdì 24 luglio è a cura della Consulta Giovani Medolla, che organizza “Summer Valley”, con inizio alle ore 20, appuntamento che in caso di maltempo verrà recuperato sabato 25 luglio alla stessa ora.

“Con questa rassegna – commenta Stefano Bonfatti, assessore al Tempo libero – restituiamo ai medollesi un luogo che rappresenta un pezzo di storia importante per la nostra comunità, un altro appuntamento che abbiamo fortemente voluto confermare. Appena dopo la fine della Fiera di Bruino, continua un’estate oggettivamente complicata da organizzare, ma che ci sta regalando grandi soddisfazioni”.