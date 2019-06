Sassuolo. Tre serate per tre romanzi nella corte di Villa Giacobazzi

Ispirata a “Vite che sono la tua. Il bello dei romanzi in 27 storie”, scritto da Di Paolo e pubblicato nel 2017 da Laterza, la rassegna - dopo Philip Roth, Gustave Flaubert e Charlotte Bronte, protagonisti degli incontri del 2018 – ospiterà altre tre grandi opere. Lunedì 1 luglio Paolo Di Paolo parlerà di “DELITTO E CASTIGO” di Fedor Dostoevskij. Elsa Morante e “L’ISOLA DI ARTURO” saranno invece le protagoniste della serata di lunedì 8 luglio, mentre il 15 luglio Paolo Di Paolo parlerà di “SOSTIENE PEREIRA” di Antonio Tabucchi.

Le tre serate, nel corso delle quali l’Associazione Quinta Parete leggerà brani degli autori, sono realizzate grazie alla collaborazione di Romano Montroni, che dal 2013 collabora con il Servizio programmazione culturale nella rassegna letteraria nella Corte di Villa Giacobazzi.

La rassegna letteraria “Vite che sono la tua” è realizzata dal Comune di Sassuolo (Servizio programmazione culturale e Servizio Biblioteca) con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e in collaborazione con l’Associazione Gianpaolo Biasin.

Tutte le iniziative avranno inizio alle 21, l’ingresso è libero e gratuito. Durante le serate sarà attivo il punto ristoro con tigelle e bevande a cura di Anffas e Officina delle idee.

Paolo Di Paolo è nato a Roma nel 1983. Nel 2004 pubblica i racconti Nuovi cieli, nuove carte a cui seguono i romanzi Raccontami la notte in cui sono nato (2008) Questa lontananza così vicina (2009), Dove eravate tutti (2011), Mandami tanta vita (2013, finalista al Premio Strega), Una storia solo quasi d’amore (2016). È autore di saggi tra cui Tempo senza scelte (2016), di testi per il teatro come Istruzioni per non morire in pace (2015) e di libri per bambini, La mucca volante (2014, finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi), Giacomo il signor bambino (2015; Premio Rodari), Papà Gugol(2017).