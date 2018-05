Mattoncini in festa, Brickfest fa tappa a Ravarino

Vi aspettiamo il 3 Giugno a Ravarino al Giugno Ravarinese in provincia di Modena per un evento in cui sarà' possibile giocare con tanti mattoncini sfusi, ammirare le creazioni dei ragazzi della Mocbricks, comprare set e partecipare al concorso per la creazione più' bella che verra' votata e potrà' vincere un premio!