Napoleone arriva in città: un weekend di rievocazioni da Piazza Grande ai Giardini Ducali

Sabato 5 e domenica 6 ottobre saranno un centinaio i rievocatori, in uniformi e abiti d’epoca ricostruiti con attenzione filologica, a dar vita a Modena a un weekend dedicato alla rievocazione storica della visita di Napoleone e Giuseppina Bonaparte in città, che si svolse il 25 giugno 1805. Un salto nel tempo di oltre due secoli, che anche grazie a una serie di visite guidate a Palazzo Ducale su prenotazione, si potrà vivere anche nelle sontuose stanze della dimora estense che ospitò Napoleone.

L’appuntamento, a cura di “Les Grognards de l’Armèe d’Italie”, con patrocinio del Comune, supporto tecnico di Modenatur e Modenamoremio, e grazie alla disponibilità dell’Accademia, si svolge in centro storico e in particolare tra piazza Roma e Palazzo Ducale, Giardini Ducali e Palazzo Comunale in piazza Grande. Tutti gli eventi sono gratuiti ad eccezione delle visite guidate al Palazzo Ducale, visitabile solo su prenotazione, con 7 turni: sabato 5 ottobre alle 9, 11, 14, 15; domenica 6 ottobre alle 8.45, 11.15, 14. Gli ultimi posti disponibili (ingresso e visita guidata 8 euro, ridotto 6 da 6 a 12 anni, gratuito fino a 5 anni) sono prenotabili entro le 12 del 4 ottobre allo Iat, Ufficio informazioni e accoglienza turistica del Comune, piazza Grande, tel. 059 2032660, www.modenatur.it).

Il programma, che rievoca il 25 giugno 1805 quando Bonaparte e consorte, lei per prima accompagnata dagli Ussari sotto una pioggia battente, entrarono a Modena dopo l’incoronazione a Re d’Italia a Milano, incomincia sabato 5 ottobre.

Ai Giardini Ducali sarà allestito un campo con tende di fanteria e cavalleria dell’esercito francese di Napoleone (con una riproduzione della prima ambulanza militare e una ricca collezione di strumenti originali) che sarà visitabile liberamente dalle 10 alle 19 (domenica 6 fino alle 16.30. A partire dalle 11 del 5 ottobre i rievocatori saranno a disposizione per visite guidate gratuite.

Palazzo Comunale in piazza Grande, invece, in Sala dei Passi perduti, il 5 ottobre dalle 10.30 alle 18.30 e il 6 dalle 9 alle 16.30, ospiterà la piccola mostra di cimeli “Napoleone in Italia” a cura di Les Grognards de l’Armèe d’Italie, ingresso libero.

Il sabato dalle 10 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 16.30, dimostrazioni di manovre di fanteria e cavalleria e parate in Piazza Roma e nelle vie cittadine.

Nelle due giornate, alle 14, 15 e 16 in piazza Roma i rievocatori intratterranno bambini e famiglie con l’attività “Gioca con i soldati di Napoleone”. Sabato 5 alle 16, allo showroom Acetaia Malpighi in piazza Roma, si svolge la presentazione del libro “Il cammino per Waterloo” con l’autore Paolo Capitini (ingresso libero).

Domenica 6 alle 10.30, in Piazza Roma, sarà possibile assistere all’arrivo della carrozza di Giuseppina e di quella di Napoleone, con presentazione degli onori militari e passaggio in rassegna delle truppe. Durante la giornata, fino alle 16 circa, manovre di fanteria e cavalleria e parate in Piazza Roma e nelle vie cittadine.

La due giorni di rievocazioni è stata sostenuta anche da BPER Banca, Acetaia Malpighi, Osteria di Modena Rossi, Insieme, Domus Assistenza, Hotel Europa, Varani s.r.l. Bacci snc.