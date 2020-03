Marzo e aprile fra i sapori del territorio con i Giovedì Gastronomici

23 ristoranti, 23 menù, 10 città, 9 giovedì, 5 prodotti tipici, 1 provincia: Modena. Sono queste le cifre della nova edizione dei Giovedi Gastronomici, una occasione per cenare nei migliori ristoranti della provincia ad un prezzo conveniente, gustando i piatti tipici della tradizione modenese fatti con i prodotti del nostro territorio e provenienti da aziende aderenti ai Consorzi di Tutela dei marchi delle eccellenze modenesi.

Si incomincia il 5 marzo e si proseguirà ogni giovedì per tutto il mese di marzo e in quello di aprile, a partire dalle ore 19. Tutti i ristorante, va precisato, rispettano le ordinanze della regione Emilia Romagna per il coronavirus quindi con la massima garanzia di una serata serena con la ricetta segreta dei modenesi: buona compagnia, ottimi piatti, eccellente vino.

Non c’è nessuna iscrizione da effettuare. E’ sufficiente andare nei locali aderenti nelle serate dei giovedì di marzo e aprile e richiedere il menu dei giovedì gastronomici. La prenotazione nei ristoranti è consigliata per garantire il posto, ma non obbligatoria. E' previso anche un concorso a premi.

L’elenco completo dei ristoranti aderenti è sulla pagina www.giovedigastronomici.it/listaristoranti/ o anche sulla pagina Facebook dell'evento.