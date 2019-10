La Società del Sandrone ospita Roberto Barbolini con "L'ombelico del mondo"

Domenica 13 Ottobre alle ore 16:30 presso la sede della Societa' del Sandrone in piazzale San Domenico 6 a Modena, Roberto Barbolini, scrittore e giornalista di fama internazionale, presenta la sua ultima fatica letteraria "L'ombelico del mond. Viaggio sentimentale intorno alla città della Potta".

Se esiste il provincialismo è una categoria topografica, psicografica o dello spirito? Un coro greco, di vivi, morti, vampiri e gufi impagliati, dice la sua, con buona pace di dotte esegesi, battute sagaci e argute speculazioni. Modena, città della Potta, è prima astronave e poi pianeta attorno al quale si fa strada l'orbita del ragionamento. Lungo i suoi portici Antonio Delfini, Arrigo Levi, Ciro Menotti e il Marchese De Sade, incrociano Francesco Guccini e Giuseppe Pederiali a braccetto con Tassoni e Giuliano Della Casa. Sullo sfondo la pazzia geminiana, il Delta Del Po, il Palazzo Ducale, e, siccome siamo tra la via Emilia e il West, anche i cow boy. Swinging London e Swinging Modena, capelloni e aristocratici, anime e sagome, Bonvi, Edmondo Berselli e una pioggia di batraci. Citare uno per uno gli attori di questa commedia è impossibile. Ma all'appello, anche se non sembra, qui rispondono anche gli assenti.Come dice Roberto Barbolini, col barbiere degli dei, altra voce di questo coro, «nel nostro mestiere è tutta una questione di sfumature».