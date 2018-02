"I racconti di mamma oca" per la rassegna teatrale Rocambolika

A Rocambolika, la rassegna teatrale ideata dalla Fondazione CR Carpi e offerta alle famiglie del territorio, scatta l’ora dei più piccoli. Sabato 10 marzo, alle ore 21.00, in Auditorium San Rocco, va in scena uno spettacolo tutto per loro. La compagnia teatrale Drammatico Vegetale si esibisce ne I racconti di mamma oca, favola delicata e ricca di emozioni che prende spunto dall’opera musicale Ma Mère l’Oye, del compositore Maurice Ravel, ispirata alle illustrazioni delle fiabe per l’infanzia del secolo scorso: La bella addormentata nel bosco, Pollicino, L’imperatrice delle pagode, La bella e la bestia, Il giardino fatato.

Nello spettacolo i disegni prendono vita, dialogando con le note musicali: la principessa si punge e cade in un sonno fatato abitato da uccellini che inghiottono briciole di pane. Il sogno la conduce dalla piccola imperatrice delle pagode e dalla bella che danza con la bestia, fino a quando…

Un sogno, un altro sogno e un altro ancora dove le vicende dei personaggi si intrecciano ed evocano la poesia e la dolcezza dell’infanzia. Le parole, le note, le figure animate, le mani leggere degli attori-animatori tessono una favola semplice e allo stesso tempo ricca di profonde emozioni.

Drammatico Vegetale è una delle compagnie più fedeli al concetto del teatro di figura e alla ricerca costante nell'ambito del visivo, senza trascurare il particolare rapporto con il suono e con la musica. Da più di 30 anni, produce opere teatrali e installazioni interattive attraverso un singolare intreccio di linguaggi, dove il tutto viene concepito mettendo sempre al centro il bambino e il suo universo cognitivo ed espressivo.

Lo spettacolo, adatto a bambini dai 3 agli 8 anni è gratuito, offerto dalla Fondazione CR Carpi. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.fondazionecrcarpi.it a partire da lunedì 5 marzo, alle ore 8.00.