Le iniziative musicali e turistiche nella Rocca di Vignola in attesa del nuovo anno

Per le festività la Fondazione di Vignola propone diversi appuntamenti, per i più piccoli e non solo: domani sabato 29 dicembre alle ore 16.00 e alle 17.00 hanno luogo letture itineranti in Rocca per famiglie con bambini, mentre domenica 30 alle 16.00 è in programma il concerto del gruppo vocale Voxtone. Inoltre la Rocca fino al 6 gennaio si illumina tutti i giorni dopo il tramonto con le proiezioni digitali di SOGNO O SON DESTE.

Gli eventi

Si avvicina il nuovo anno e proseguono alla Rocca le iniziative a cura della Fondazione di Vignola pensate per le festività. Sabato 28 dicembre alle ore 16.00 e alle 17.00, per un’ora circa, hanno luogo le letture itineranti per famiglie con bambini liberamente tratte dal libro "Nella Rocca di Vignola", per conoscere i simpatici animali che vi dimorano. L’appuntamento per i due turni sarà presso la Sala dei Leoni e dei Leopardi insieme a una guida dello staff di Etcetera.

Domenica 30 dicembre invece appuntamento con la musica dei Voxtone. Molto più di un gruppo vocale, si tratta di una formazione camaleontica in continuo divenire che dal 2011 propone una visione molto particolare della musica, senza porsi vincoli e senza chiudersi in uno stile, ma rinnovandosi di continuo. Il concerto, fino a esaurimento posti, è a partire dalle ore 16:00 presso la Sala dei Leoni e dei Leopardi e quel giorno la Rocca viene animata anche dalla presenza della Dama Vivente di Castelvetro.

Entrambe le iniziative sono a ingresso libero e gratuito, con info su www.roccadivignola.it e allo 059 775246.

Infine, dopo il successo della scorsa estate, tornano sulla Rocca - tutti i giorni fino al 6 gennaio dopo il tramonto - le proiezioni luminose digitali di SOGNO O SON DESTE. Ovvero il progetto di restauro multimediale realizzato grazie a tecniche di ricostruzione virtuale d’avanguardia che consente di far ammirare come appariva la Rocca un tempo, con i suoi decori e pitture.