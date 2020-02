Rodarissimo, al Teatro Storchi uno spettacolo dedicato a Gianni Rodari nel centenario della sua nascita

«Una girandola di storie accompagnate dalla musica, che corrono sul filo del telefono dove i protagonisti sono tutti in viaggio. Miracoli di invenzione ispirati alle Favole al telefono e a Tante storie per giocare. Sul palco un pianoforte strampalato e un telefono gigante. Parole, immagini e colori, per raccontare fiabe dove le strade portano lontano, i tamburi fanno ballare civette e briganti, gli “scannoni” disfano la guerra. Un inno divertente al genio di Gianni Rodari, nel centenario della sua nascita»: Monica Morini del Teatro dell’Orsa introduce Rodarissimo. Girandole di storie per giocare, spettacolo di cui è protagonista insieme a Gaetano Nenna al pianoforte che sarà in scena domenica 9 febbraio alle ore 16.30 nel meraviglioso Teatro Storchi di Modena nell’ambito della rassegna Teatro per le Famiglie a cura d ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione.

«Uno spettacolo che accende la partecipazione del pubblico» aggiunge il regista Bernardino Bonzani «Un’iniezione di allegria, un antidoto contro l’assuefazione da schermi piccoli e grandi, televisori e cellulari, un fuoco di artificio per risvegliare la fantasia. In questa collana di storie accompagnate dalla musica si incontrerà Giovannino Perdigiorno nel paese con le esse davanti, Pulcinella nel paese dei gatti o Alice Cascherina che cade ovunque, anche in mare. Come diceva Gianni Rodari, le storie servono proprio perché in apparenza sembrano non servire a niente. Servono alla poesia, alla musica e all’uomo intero, non solo al fantasticatore. Un viaggio nelle storie particolarmente consigliato dai 5 ai 105 anni».