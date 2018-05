La Sagra del Colombarone diventa il Paese delle Meraviglie 

Un festa lunga un solo giorno, ma capace di trasportare i partecipanti nel Paese delle Meraviglie. Torna sabato 26 maggio, in via Marzaglia a Formigine, la Sagra del Colombarone, quest’anno a tema “Alice in Clumbarlend”, grazie alle atmosfere che hanno reso celebre, attraversando generazioni di lettori, il capolavoro di Lewis Carroll.

A partire dalle ore 15, giochi di una volta per mettere alla prova forza fisica, abilità e resistenza; in contemporanea animazioni per bambini con laboratori creativi, torneo di pallavolo, ginnastica artistica e ritmica, arti marziali, tiro con l’arco, area animali. Alle ore 17,30 Santa Messa in stile country, mentre alle 18,30 apertura degli stand gastronomici e inizio degli spettacoli con gli artisti di strada. Ora dell’aperitivo che scatta alle 19 al bar, poco prima del live degli Snake Oil Abusers. In serata dalle 21 ancora artisti di strada e dalle 22 il rock dei Fergus, a chiudere una giornata piena di divertenti e strambe sorprese, che faranno approdare tutti nel magico e matto mondo di Alice.

In collaborazione con la parrocchia di Magreta. In caso di maltempo, la sagra si svolgerà il giorno seguente. Info: info@lasegradalclumbaroun.it.