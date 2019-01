"Salto Nel Suono" con ospite Antonio “Rigo” Righetti 

Mercoledì 23 gennaio 2019 alle ore 21 alla Fonoteca Comunale di Nonantola in Piazza Liberazione, per la rassegna Salto Nel Suono, Antonio “Rigo” Righetti parla del suo lavoro discografico intitolato Cash Machine e del suo libro Schiavoni Blues, due facce della stessa medaglia.

“Cash Machine”, registrato al Northhouse Studio di Ebbw Vale, in Galles, è un album che raccoglie l’amore per la musica, per la vita, la condizione umana e la follia di fare un mestiere che è considerato un lusso. Da qui nasce infatti lo spunto per il titolo: un bancomat, come simbolo di ciò che riduce i rapporti a una semplice transazione, automatica, tutto ciò che questo disco non è e non vuole essere.

In “Cash Machine” emergono tutte le passioni del bassista e singer/songrwriter, da Dylan al blues, passando per Tom Waits e Johnny Cash, senza però volere mai rinunciare alle proprie radici.

C'è poi la storia che lega tutti i brani dell'album ed è quella che “Rigo” racconta nel romanzo parzialmente autobiografico “Schiavoni Blues”. Una storia, definita quasi una leggenda modenese, quella di suo padre Guido, del suo bar nel Mercato Coperto. Inoltre il testo entra nei particolari della strada scelta dal musicista, la meno scontata tra le tante possibili.