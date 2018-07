San Prospero Fantasy 2018

Siamo alla 8° edizione del San Prospero Fantasy!

L’evento più Fantasy della bassa modenese, che ospiterà nella magica cornice del Bosco Tusini di San Prospero, elfi, fate, maghi, folletti, mangiafuoco, musici e cantori.

Due giorni all'insegna della fantasia tra sogno, realtà, fiabe e magia.



I bambini (ma non solo) si cimenteranno in molte attività come giochi di ruolo dal vivo e da tavolo, laboratori didattici e molto altro.



Assisteranno anche a spettacoli di musica celtica e mangiafuoco, mangeranno nella coinvolgente taverna Fantasy!



Grandi e piccoli verranno avvolti nell'atmosfera surreale del Bosco assistendo alla Fiaba itinerante.



Nella scorsa edizione abbiamo aiutato il guardaboschi Tycho a salvare il regno di Fantasia minacciato dal tremendo Spettro dei Boschi. Abbiamo oltrepassato il Labirinto con l’aiuto del folletto Redcap e sconfitto i malvagi goblin Terrore e Timore portando di nuovo la felicità nel reame incantato.



L'evento si compone di due parti,

Lo spazio esterno è dedicato ai laboratori, gli spettacoli, i concenti, al mercatino e alla ristorazione.

Il bosco accoglie la favola che va in scena ogni 30 minuti dalle 19:30 circa in poi.

Possono assistere alla favola gruppi limitati, quindi è molto importante la prenotazione.



Date: da Sabato 08 Settembre 2018 a Domenica 09 Settembre 2018

Orari: La zona laboratori, spettacoli, ristorazione e mercatino apre dalle 18.

La favola nel bosco parte dalle 19:30 circa e si ripete ogni 45 minuti circa.



Luogo: Villa Tusini di San Prospero - Via della Pace - San Prospero (MO)

Coordinate navigatore: 44.788206, 11.019305



Ingresso gratuito all’area dell’evento.

Per la partecipazione alla fiaba sarà richiesto un piccolo contributo.



Obbligatoria la prenotazione per la partecipazione alla Fiaba nel bosco

Le liste di iscrizione per la Fiaba verranno aperte da Sabato 2 Settembre.



Mail per informazioni: spfantasy2011@libero.it

Sito internet: http://www.spfantasy.org/

FB: Spfantasy – SPF

Gallery