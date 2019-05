“San Vito Summer 2019”, due mesi di iniziative per i 50 anni della Polivalente

Prende il via venerdì 31 Maggio il ricco calendario di iniziative patrocinate dal comune “San Vito summer 2019” organizzate presso il Parco del Guerro della frazione spilambertese dalla Polivalente San Vito che quest’anno compie 50 anni di attività. Novità di quest’anno sarà infatti Domenica 16 Giugno il “Compleanno della Pol.”. Dal Primo pomeriggio e per tutta la serata tornei sportivi con vecchie glorie e nuove promesse del San Vito, stand gastronomici vari, gadget del cinquantesimo e la presentazione dell’almanacco dei 50 anni della pol con ospiti vari per festeggiare al meglio questa importante ricorrenza. Fino a fine luglio punto nevralgico della manifestazione sarà la “baracchina della pol”, punto di ristoro e di ritrovo attorno al quale verteranno, tornei sportivi, cene sociali e tanto altro aperta tutte le sere dal martedì al venerdì.

Si parte venerdì 31 Maggio con la grigliata di inizio estate, aperta a tutti, per salutare al meglio l’inizio di questa nuova stagione di eventi. Altri appuntamenti culinari e stuzzicanti saranno la “Grigliata al Sapore di Mare” del 13 Luglio e altre serate a tema culinario che verranno via via svelate.

Tutti i martedì sera di giugno alle 20.00 continueranno le camminate di quartiere denominate “Cammina & Sorridi a San Vito”, già iniziate nei martedì di maggio. Spazio quindi al buon vivere con l’obiettivo di socializzare e stare in movimento all’aria aperta.

Si continua con il benessere tutti i giovedì sera di Giugno con il “Thai Stretching al Parco”. Dalle 19.45, un’ora di attività all’aria aperta mirata al rilassamento, allungamento ed equilibrio del nostro corpo.

Inoltre dal 3 al 14 Giugno il 3° “Torneo Jem” di calcio a 5 femminile e a luglio l’ormai storico “Sblisgasanvito”, torneo di calcetto su telo saponato che si terrà in Luglio.

Gli eventi di San Vito Summer si concluderanno con il “Parco del Guerro in Festa”, giunto alla sua sesta edizione e sempre all’insegna del buon cibo e del divertimento in musica che si svolgerà il 27 e 28 Luglio.

