“Schermi e palcoscenici”, alla Sala Truffaut “Non bussare alla mia porta” di Wim Wenders

In occasione delle repliche di Rip it up and start again, il nuovo spettacolo dei Motus in scena il 30 e 31 maggio al Teatro delle Passioni, mercoledì 22 maggio alle ore 21.15 alla Sala Truffaut di Modena verrà proiettato Non bussare alla mia porta di Wim Wenders.

Howard Spence, vecchia gloria del cinema western, fugge a cavallo dal set dell'ennesimo noioso film da lui interpretato e si rifugia tra il Nevada e il Montana alla ricerca di se stesso. Lo insegue l'avvocato della casa di produzione. Scritto e interpretato da Sam Shepard, è un film su fragilità e assenze che si rispecchiano le une nelle altre, tempi sfalsati, egoismi, rimpianti, tenerezze, ma è anche un film sul mito, sul cinema e l'America che amavamo e che (forse) non c'è più.

Ingresso e riduzioni:

Gli abbonati ERT della stagione 2018 /19 hanno diritto al biglietto ridotto a 5,00 € (invece di 6,00 €) per le proiezioni della rassegna presentando alla biglietteria del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni il biglietto della proiezione cinematografica, si avrà diritto alla riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per lo spettacolo teatrale legato alla proiezione.

