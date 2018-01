Musica, secondo appuntamento per la rassegna "Concerti d'Oggi" al Teatro San Carlo

Domenica 7 gennaio alle ore 17:00 al Teatro San Carlo di Modena si terrà il secondo appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, il progetto curato dagli Amici della Musica di Modena che abbraccia musiche di ogni epoca e stile con uno sguardo e un approccio “contemporanei”.

Si esibirà il violoncellista trentenne Michele Marco Rossi, musicista tra i più interessanti e originali della sua generazione, dedicatario di molti lavori scritti per lui da compositori emergenti e dalle grandi firme internazionali (da Sciarrino a Solbiati, Penderecki, Lachenmann e Morricone). Diplomato con il massimo dei voti e la lode ai Corsi di Alto Perfezionamento di Santa Cecilia sotto la guida di Giovanni Sollima, è stato ospite delle maggiori istituzioni musicali europee, come la Biennale di Venezia, il Ravello Festival, I Concerti del Quirinale, il Festival dei Due Mondi di Spoleto e la Cité de la Musique et de la Danse Strasbourg. Ha approfondito il repertorio contemporaneo con l'Ensemble Modern, come vincitore della borsa di studio per la International Ensemble Modern Academy di Francoforte; insieme al MobileBeats Ensemble, gruppo residente in Germania dedito alla nuova musica di cui è membro fondatore, porta avanti anche progetti di musica antica su strumenti originali e spettacoli di teatro d’avanguardia, realizzando ogni anno nuovi programmi e proposte poliedriche.