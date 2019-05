Premio Pierangelo Bertoli, le semifinali al Dadà di Castelfranco

Sarà il Teatro Dadà di Castelfranco Emilia ad ospitare le semifinali nazionali del Premio Pierangelo Bertoli, venerdì 10 e sabato 11 maggio alle 21, concorso dedicato alla memoria del cantautore sassolese, che negli ultimi mesi ha visto la partecipazione di musicisti e cantanti da tutta Italia. Due serate per premiare i cantautori che attraverso i contenuti dei loro testi e il loro impegno sociale arrivano al cuore della gente, come ha fatto Bertoli con le sue canzoni.

Sul palco saliranno 26 cantautori selezionati su oltre 90 partecipanti, presentati da Andrea Barbi con la partecipazione di Alberto Bertoli. Venerdì 10 maggio si esibiranno 13 concorrenti con la presenza speciale di Mirko Casadei, mentre alla seconda serata, sabato 11 maggio, sarà la volta degli altri 13 cantautori con la partecipazione straordinaria di Nevruz e Dandy Bestia degli Skiantos. Il Premio Bertoli nasce per valorizzare i cantautori come Pierangelo Bertoli, definito “artigiano della canzone”, figura emblematica della canzone d’autore italiana e al concorso sono ammessi solo coloro che scrivano i testi dei propri brani inediti in italiano o in dialetto. L’evento è promosso dal Comune di Castelfranco Emilia, Arci Modena e TRC Modena. L’ingresso è libero e gratuito.