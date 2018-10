"Ipersensibilità: i miei confini sono qua", un ciclo di seminari in città

Gli Iper-sensibili vengono spesso descritti come persone ‘senza pelle’ data la loro innata facilità ad empatizzare con gli altri. Questa caratteristica purtroppo, se non opportunamente gestita, li rende privi di confini, quindi di protezione. Se ne parlerà in un ciclo di seminari che prenderà il via sabato 27 ottobre 2018 (dalle 15 alle 18) presso l'Associazione Il Ponte di Via Cesare Costa 84 a Modena.

L’intento dei seminari proposti è di fornire una nuova prospettiva sia per la individuazione dei confini personali che per la definizione di quelli sociali. Conducono Daniela Fantoni e la D.ssa Gilda Fanton.

Con un approccio delicato ed attento, si prenderà confidenza con il personale confine naturale: ‘il corpo’ entrando in relazione con la propria fonte percettiva. A seguire, si procederà a definire i confini tra sé e gli altri per evitare fraintendimenti e inutile stress, agevolando un benessere personale oltre che relazioni appaganti. Gli incontri sono indirizzate sia alle Persone Altamente Sensibili che a tutti coloro che sono interessati all'argomento.

E' necessaria iscrizione contattando il cell. 333.6119 799 oppure con mail info@assilponte.it