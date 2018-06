Lavorare in Europa, un seminario informativo alla Camera di Commercio

Aiutare i giovani europei a trovare un impiego in un altro Paese dell’Unione europea. È l’obiettivo di “Your First Eures Job”, il programma europeo che sarà presentato con un seminario informativo mercoledì 6 giugno, alle 15, nella sala del Consiglio della Camera di commercio di Modena. Il seminario, promosso dal Centro Europe Direct del Comune di Modena e dalla Camera di Commercio di Modena, è aperto alle imprese, ai datori di lavoro e ai giovani desiderosi di svolgere un'esperienza di lavoro all’estero. Iscrizioni on line (sul sito http://aurelio.comune.modena.it/europe-direct).

Il progetto “Your First Eures job” è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, di nazionalità di uno dei 28 Stati dell’Unione europea, e di Islanda e Norvegia, con l’obiettivo di aiutarli a trovare un posto di lavoro o un tirocinio in un altro paese dell’Ue. Assiste inoltre le imprese nella ricerca sul mercato del lavoro europeo dei talenti necessari a sviluppare il potenziale di impresa sia attraverso l’erogazione di servizi per il reclutamento e la selezione del personale sia tramite l’assegnazione di contributi finanziari per l'inserimento e la formazione del lavoratore. “Your First Eures Job” si avvale degli Eures adviser, specialisti del mercato del lavoro europeo che si occupano di mediare tra impresa e potenziale lavoratore e di assegnare i contributi finanziari.

Il seminario si apre con i saluti di Andrea Bosi, assessore alle Politiche per il lavoro del Comune di Modena, ed è condotto da Katia Cerè, Eures adviser dell’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna, che, oltre a presentare il programma “Your First Eures Job” nel dettaglio, sarà la persona a cui le imprese interessate potranno rivolgersi per beneficiare dei servizi e dei contributi finanziari previsti dal progetto.

Per informazioni: Centro Europe Direct Modena; tel. 059 203 2602; europedirectmodena@comune.modena.it

“Your First Eures Job” nasce nel 2012 come azione pilota per favorire l’occupabilità dei giovani. Rappresenta lo strumento finanziario a sostegno di politiche del lavoro coerente con gli obiettivi dell’iniziativa faro Youth on the Move, facente parte della più ampia Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva lanciata dalla Commissione europea nel 2010.

Eures è la Rete europea dei centri pubblici per l’impiego creata per agevolare il libero movimento dei lavoratori nei 28 paesi dell'Ue, in Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Eures si avvale di un portale di servizio per offrire informazione, consulenza e assunzione e collocamento (incontro domanda/offerta) sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro.