"Sequenza Sismica", storie di ricostruzione, tra l’Emilia e il Centro Italia

Una giornata di studi dedicata interamente al tema del terremoto arricchirà la serie di eventi collaterali che affiancano la mostra Sequenza Sismica, aperta al pubblico dal 21 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018. La sala Panini, alla Camera di Commercio di Modena, ospiterà per tutta la giornata di sabato 13 gennaio 2018 diversi relatori, che racconteranno le loro esperienze professionali e umane legate ai terremoti che hanno colpito l’Emilia nel 2012 e il Centro Italia nel biennio 2016-2017.

Tra gli altri, Interverranno Luca Calzolari, direttore del Giornale della Protezione Civile; Tommaso Colella, ingegnere che si è occupato della ricostruzione post-sisma per la provincia di Modena; Fabio Desideri, Presidente CAI della regione Lazio; Nora Marzi, l'allora responsabile del Servizio di Psicologia dell’Area Nord dell’AUSL di Modena; Alberta Pellcani, artista e regista modenese; Fabrizio Pregliasco, Presidente nazionale ANPAS; Margherita Russo, docente di economia all'Università di Modena e Reggio Emilia; Giusepe Schena, sindaco di Soliera nel 2012, oggi Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi; Franco Tanzi, Presidente CAI Amatrice; Daniele Ferrero e Roberto Rabitti, autori dell’opera video Magnitudo, attualmente esposta in mostra. Ognuno di loro racconterà il proprio coinvolgimento nella gestione dell'emergenza e nella ricostruzione, non solo di edifici, ma di tutto quello che, materiale e immateriale che sia, viene distrutto da un terremoto.

La giornata vorrebbe essere una possibilità d'incontro e fornire occasione di dialogo e scambio a chi da anni lavora nella

medesima direzione, pur provenendo da contesti geografici e professionali diversi.

Il convegno si aprirà alle 10,30 con i saluti istituzionali e si concluderà alle 18,30 con la proiezione dell’opera video COSEsalve, girata da Alberta Pellacani nell’Emilia del dopo sisma. L’incontro sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti.