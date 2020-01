"Sento la Terra girare", l'ironia di Teresa Mannino al Teatro Storchi

A grandissima richiesta Teresa Mannino torna il 29 gennaio alle 21 al Teatro Storchi di Modena con il suo spettacolo Sento la Terra girare che racconta, con brillante ironia, come il mondo stia andando a rotoli. Dopo essere stata chiusa in un armadio, la protagonista, uscendo, si scontrerà con i grossi mutamenti di quest'epoca. Lo spettacolo è organizzato da Area Consulting, Entertainment Hu.

Dopo Sono nata il ventitré, con cui ha raccontato la sua infanzia, la sua vita e come è cambiato il mondo attorno a lei, Teresa Mannino torna a teatro con il suo nuovo spettacolo, ispirato sempre dalla sua amata Sicilia. Uno sguardo sul mondo che affianca ad una grande ironia un’intelligenza acuta che riflette sui difetti della società in cui viviamo.

"Leggo che le cose stanno cambiando in modo radicale e velocissimo, gli animali si estinguono a un ritmo allarmante, come quando sono spariti i dinosauri 66 milioni di anni fa. Nel mare ci sono più bottiglie di plastica che pesci, sulle spiagge più tamarri che paguri. Leggo che non c'è più acqua da bere e aria da respirare. Cose di pazzi!". Non riuscendo a porre rimedio, Teresa deciderà di richiudersi nell'armadio, ma quest'ultimo non sarà più lo stesso perché dall'interno si sentirà la terra girare.

PREZZI (comprensivi di prevendita): Platea € 33,00 - Barcaccia e Galleria € 25,00

Informazioni:

Biglietti online: sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it

Biglietteria Teatro Storchi (Largo Garibaldi, 15, Modena) aperta martedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19 e mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle ore 14.

Tel. 059.2136021 – Mail. biglietteria@emiliaromagnateatro.com