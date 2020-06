"Senza cultura, nessun futuro", le voci del panorama culturale modenese si incontrano a Lo Spazio Nuovo

Senza cultura, nessun futuro. E’ questo il titolo dell’iniziativa in programma mercoledì 24 giugno alle 18.30 a Zona Libera (comparto ex Macello di Modena) che vedrà la partecipazioni di addetti ai lavori, musicisti, attori, rappresentanti degli Enti Pubblici, cooperative, associazioni e cittadini che si confronteranno sulla rigenerazione culturale e di comunità nel mezzo di un’emergenza sanitaria, sociale ed economica. L’incontro, introdotto e moderato da Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura, politiche giovanili e Città universitaria del Comune di Modena, vedrà gli interventi di Mauro Felicori, assessore alla Cultura della Regione Emilia Romagna (in collegamento); Anna Lisa Lamazzi, presidente Arci Modena Comitato Provinciale; Bruno Giusti, presidente Circolo Culturale Left Vibra; Lele Roveri, presidente Estragon Bologna; Evelina Pasquetti. A seguire dibattito con rappresentanti di alcune realtà culturali di Modena come Laika Mvmnt; MuCu Magazine; Drama Teatro; Bizzarri Sound; Radioantennauno Modena; Centro Musica Modena; Teatro dei Venti.



“In questi mesi centinaia di migliaia di persone hanno perso il lavoro e rischiano di non riaverlo: piccole cooperative, compagnie, associazioni culturali che potrebbero non riaprire. Questo riguarda tutta la cittadinanza: chi ci lavora, chi si attiva a sostegno della cultura, chi è privato della Cultura in un momento di difficoltà con conseguenze enormi sulla comunità, come esclusione sociale e disuguaglianze” – spiegano gli organizzatori dell’incontro –. “Abbiamo voluto organizzare un evento comunitario perché arriviamo da anni in cui ci siamo atomizzati: in cui le varie realtà erano in lotta per accedere alle poche risorse disponibili. Oggi è il tempo del cambiamento, del mettersi in gioco, del ripartire dal basso: è il tempo di chiedere che la cultura e i suoi lavoratori siano riconosciuti”.

"Senza cultura, nessun futuro" è organizzato nell’ambito del progetto Zona Libera, promosso da Vibra Club, Associazione Idee in Circolo, Lo Spazio Nuovo, CAI – Club Alpino Italiano Sezione di Modena, Arci Modena in collaborazione con Quartiere 1 e Comune di Modena. Al termine dell’incontro sarà possibile cenare con Risatini – Salento Street Food e a seguire serata “Pizzica, tamburello, taralli & negramaro”.

Per accedere all'evento si consiglia di arrivare in anticipo per evitare assembramenti, si potrà accedere fino al raggiungimento dei posti disponibili (che saranno distanziati) e solo con dispositivo di protezione individuale.