Tumore mammario, una serata benefica a favore di ANT Onlus

Il 23 maggio 2018 alle 20:30, presso la Casa dello Sport "Tina Zuccoli" di Rovereto sulla Secchia, in via E. Curiel 58-60, il Poliambulatorio Physios in collaborazione con Fondazione ANT Italia ONLUS ha organizzato una serata benefica e informativa che avrà come relatore il dottor Silvio Antonio Marino (medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia, esperto in senologia).

A termine dell'evento sarà presente un ricco buffet con gnocco fritto e affettato al costo di 13,00 €. Il ricavato andrà in favore dei progetti gratuiti di prevenzione oncologica della Fondazione ANT Italia Onlus. L'evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Novi di Modena.

“La serata è stata pensata per dare alle donne le informazioni necessarie circa la necessità di fare prevenzione in ambito senologico – spiega il dottor Ilves Guidi del Poliambulatorio Privato Physios – la motivazione principale è quella di sapere che il tumore più viene scoperto di ridotte dimensioni e più aumentano le possibilità di guarigione, secondo le metodiche oggi ritenute valide, che sono ecografia e mammografia, è quindi è importante iniziare a fare prevenzione sapendo quando e con quale cadenza effettuare questi esami.”

“La delegazione ANT Italia Onlus di Mirandola è presente sul nostro territorio da ormai ventidue anni – spiega la dottoressa Mariagrazia Zagnoli della Delegazione ANT di Mirandola – nata per l’assistenza domiciliare oncologica ai sofferenti di tumore in fase avanzata, dal 2000 offre alla cittadinanza progetti di prevenzione: Progetto Tiroide, Progetto Seno, Progetto Melanoma, Progetto Testicolo, Progetto Nutrizione. Dal 2010 è nata una collaborazione con il Poliambulatorio Physios che mette a disposizione ambulatori e professionisti per lo svolgimento dei nostri progetti, il successo di questa iniziativa è stato veramente importante. L'evento vuole essere un’occasione per sensibilizzare sempre più il mondo femminile perché una diagnosi precoce di questa patologia porta a dei risultati sempre più vincenti. La mission di Ant è di diffondere il concetto dell’ Eubiosia, dalla parola greca “Eu-Bios” “Buona-Vita” intesa come rispetto e dignità della vita in ogni sua fase anche nella più critica. Ant che quest'anno celebra 40 anni di Fondazione ha assistito 160.000 pazienti gratuitamente in 10 regioni d’ Italia ed effettuato visite di prevenzione che hanno riscosso un grande consenso da parte dei cittadini. Con questo evento Ant vuole avvicinare sempre più cittadini a questi nostri importanti progetti.”

La sera dell'evento le volontarie accoglieranno gli ospiti e a fronte del contributo rilasceranno regolare ricevuta. Gradita la prenotazione al numero 059 672544 (Physios) oppure + 39 348 8850463 (signora Pierri Rosa, volontaria ANT).