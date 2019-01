A Carpi una serata di poesie e musica per la Giornata nazionale del dialetto

L’assessorato alla Cultura del Comune di Carpi ha invitato, in occasione della Giornata nazionale del dialetto, il meglio della cultura popolare della nostra città a condividere la propria passione per questa lingua locale; un patrimonio a disposizione di tutti, compreso chi per scelta o per necessità è approdato qui da altre città italiane e da altri Paesi. ”Nel mondo globalizzato che ci vorrebbe tutti uguali il dialetto deve potere conservare la propria freschezza espressiva e sapersi rinnovare partendo dalle sue stesse radici.” commenta l’assessore alla Cultura Simone Morelli.

Giovedì 17 gennaio presso l'Auditorium della Biblioteca multimediale Loria alle ore 21 si svolgerà dunque l'iniziativa (a cura del Forum Dialetto Carpi) al dialètt sCARPIì che proporrà letture, poesie, scenette e musiche in occasione proprio della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali.

Parteciperanno Arianna Agnoletto, Angela Bassoli, Jolanda Battini, Giacinto Bruschi, Tino Casolari e i Mutina Sound, Renato Corsi, Tiziano Depietri, Dino Drusiani, Luca Ferrari, Francesca Giovanardi, Guido Grazzi, Libera Guidetti, Carla Magnani, Camilla Mazzola, Liliana Paltrinieri, Anna Pelliciari, Sauro Roveda, Margherita Salati, Luciana Tosi, Fiorella Urbini.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (capienza 128 persone).