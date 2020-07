"Serate a Corte", per tutto luglio torna l'appuntamento al Castello di Montegibbio

Torna anche quest’anno, a partire da venerdì 3 luglio, l’appuntamento con “Serate a Corte”, le cene organizzate dal Centro Turistico Giovanile di Sassuolo con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale nella splendida cornice della corte del Castello di Montegibbio.

“I dubbi su questa stagione visto il periodo che stiamo passando sono stati molti – commenta Tommaso Barbieri del CTG - abbiamo però percepito una grande voglia da parte di molte persone di tornare a vivere la bella atmosfera che si respira all’interno della corte del Castello di Montegibbio. Sarà nostra premura far sì che le attuali norme in vigore vengano rispettate per riuscire a garantire la sicurezza di tutti senza però perdere un evento come “Serate a Corte” che si appresta ad aprire la sua sesta stagione”.

Le serate avranno inizio venerdì 3 luglio e proseguiranno fino a sabato 8 agosto. Il programma è in linea con quello dello scorso anno: il lunedì e martedì birreria/paninoteca, il mercoledì grigliate di carne a menu fissò in collaborazione con la macelleria Ferretti di Reggio Emilia e venerdì e sabato il classico menu a base di Tortelloni, gramigna e gnocco e tigelle.

Per garantire la sicurezza necessaria sono state previste regole precise, fra le quali la prenotazione telefonica al: 340.1995710.

“Stiamo valutando la fattibilità anche di alcune serate in collaborazione con altre associazioni del territorio come abbiamo fatto anche negli anni passati – prosegue Barbieri - ma visti i tempi molto affrettati non abbiamo ancora nulla di ufficiale. Concludendo, speriamo di riuscire ad offrire un’altra stagione all’altezza delle aspettative, e dare al Castello di Montegibbio l’attenzione che merita”.