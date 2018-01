Serramazzoni. Percorso didattico sulla guerra e Memoria alle scuole Medie

A Serramazzoni, in occasione della Giornata della Memoria, gli studenti della scuola media Cavani parteciperanno, giovedì 25 e sabato 27 gennaio, a un percorso didattico dal titolo “23 aprile 1945: Serramazzoni è libera”. Il progetto, curato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Linea Gotica Officine della Memoria e l’esperto di storia locale Mario Toni, vuole ricordare gli eventi della seconda guerra mondiale che coinvolse il territorio di Serramazzoni.

L'iniziativa si articola con una riflessione in classe, giovedì, su soldati, partigiani e civili prima, durante e dopo la guerra, e una uscita, sabato, Giornata della memoria appunto, durante la quale gli alunni lavoreranno sulle biografie di alcuni protagonisti del conflitto. L'obiettivo è di proporre agli studenti un autentico viaggio nel passato attraverso i personaggi storici realmente esistiti per far conoscere le tragedie della guerra promuovendo il rispetto delle diversità e della tolleranza.