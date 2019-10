Sette storie misteriose a Modena, visita guidata con LaRoseNoire

Giovedì 31 ottobre - ore 18.30 - all'interno della rassegna Sciocolà (Festival del cioccolato): "Sette storie misteriose a Modena". Luoghi e storie misteriose a Modena: una passeggiata nel centro storico tra storie di fantasmi, enigmi e personaggi misteriosi. Con Elisabeth Mantovani.

Ritrovo davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo alle ore 18.30

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

EMAIL: info@larosenoire.it

Tel. 3391196575

Telefonare nei seguenti orari:

dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni,

le prenotazioni si effettuano tramite email