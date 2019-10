"Sogni" di Giulio Giannotta alla Bottega d'Arte

"Forse sono i miei sogni o le mie paure, chissà; forse l'occhio più attento sarà in grado di cogliere le sfumature di quest'anima mutevole e vitale". Queste opere raccontano l'inizio del mio concetto di surrealismo. I soggetti che rappresentano questa serie di dipinti, sono dei bambini. Piccoli protagonisti che indicano l'inizio di un viaggio, in cui il significato lo decide lo spettatore, il cui compito sarà quello di raccogliere gli elementi simbolo e portarli con sè, in questo percorso incosciamente fantastico.