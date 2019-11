Formigine, Mercanti al Castello: quest'anno speciale location per la tradizionale anteprima natalizia

Sabato 23 e domenica 24 novembre a Formigine una interessante anteprima della stagione natalizia, con il suo calendario ricco di eventi sul territorio. Come ogni anno il centro storico si vestirà a festa per l’occasione, con l’accensione rituale della l’illuminazione speciale del Castello e l’installazione del tradizionale albero di Natale al centro della piazza.

A dare il via alla programmazione festiva sarà “Mercanti al Castello”, il mercatino natalizio dell’artigianato a cura di “A spasso tra le rose” dell’azienda e vivaio “L’Ippocastano”, giunto alla sua sesta edizione. Sabato 23 e domenica 24 dalle ore 10.00 alle 19.00 il Castello, Piazza Calcagnini e la Sala Loggia di Formigine ospiteranno oltre 50 espositori tra artigiani e creativi provenienti da diverse regioni d’Italia per un mercatino dedicato alle eccellenze dell’handmade e a speciali prodotti alimentari.

Si tratta di una location d'eccezione per l’evento, a libero accesso, che da anni ormai segna l’inizio degli eventi dedicati al Natale per il Comune di Formigine. Non a caso “Mercanti al Castello” promuove l’acquisto di prodotti realizzati a mano, particolarmente significativo nella stagione dei regali natalizi.