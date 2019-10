La Stand Up Comedy arriva a Modena, inaugura la stagione Filippo Giardina

Sarà “Formiche”, uno spettacolo affilato e tagliente, ad inaugurare la prima rassegna teatrale di Stand Up Comedy che si terrà a Modena a partire da venerdì prossimo 25 ottobre negli spazi di AbateRoad66 in via Dell’Abate 66. Nono lavoro dell’artista Filippo Giardina che nel suo ultimo spettacolo non risparmia nessuno e demolisce tutti i capisaldi della nostra storia, cultura e società: da Giulio Andreotti a Leo Ferragni (il figlio della blogger e influencer Chiara Ferragni e del rapper Fedez), dagli immigrati alle stragi di Stato. Un monologo brillante di pura e autentica satira che, per il linguaggio crudo e i temi trattati, è vietato ai minori di 18 anni.

In America la stand up comedy ha sdoganato interpreti di fama mondiale come Lenny Bruce, Woody Allen, Richard Pryor, Bill Murray, Robin Williams ed Eddy Murphy. In Italia, Filippo Giardina, col suo pungente humor di stampo anglosassone, viene inserito tra i grandi protagonisti della Stand up comedy italiana, che vede, tra gli altri, i nomi di Giorgio Gaber, Franca Valeri, Roberto Benigni,Beppe Grillo, Paolo Rossi, Lella Costa, Giorgio Montanini, Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, Saverio Raimondo e Maurizio Crozza.

A portare a Modena per la prima volta una rassegna di questo tipo è SottoSotto Works and Entertainment, l’atelier creativo nato dalla passione per il teatro di tre attori professionisti, Angelo Argentina, Ermanno Casari e Daniele Sirotti, che, con questa rassegna, firma l’inizio della collaborazione con il Distretto culturale e dello spettacolo AbateRoad66.

Prossimi titoli in cartellone: il 30 novembre Pietro Sparacino, già protagonista nel programma televisivo Le Iene, e il 14 dicembre il nuovo spettacolo di Daniele Fabbri, Fakeminismo.