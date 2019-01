"Stati d'Animo", inaugura la mostra personale di Chiara Mogavero in PaggeriArte

Inaugurerà sabato prossimo, 12 gennaio a partire dalle ore 18 in PaggeriArte, in piazzale Della Rosa, la mostra personale di Chiara Mogavero dal titolo “Stati d'Animo”.

“Conosco Chiara Mogavero pochissimo, ma ricordo la sensazione di intensità provata la prima volta che l’ho incontrata – scrive di le Lisa Ginzburg nella prefazione - una tensione vitale e molto forte verso le cose, le persone, la vita. Quello stesso anelito, teso, proteso, vivo nel suo cercare la vita e l’essenza più reale e consistente delle cose, lo ritrovo adesso, a distanza di parecchi anni, nei suoi dipinti. Tele concrete, nella loro astrattezza. Concrete e materiche come quei lembi di tessuto che fanno capolino nei quadri di Chiara. Che siano garze, o frammenti di stoffa, o pezzettini di tela assemblati alle stesse tele: inserzioni di materia a raccontare un medesimo desiderio di lambire certe costrizioni dell’artificio, per approdare alla realtà. Percorso che da creativo si fa introspettivo: punto di vista artistico e personale insieme. Dipingere, per Chiara Mogavero, è uscire da se stessa; spostarsi dall'arguzia e perspicacia del proprio sguardo auto-analitico, per incontrare il mondo, gli altri. Un mondo e degli altri che una volta riconosciuti, la riconoscano. Simmetria di sguardi che incrociandosi danno luogo alla concretezza dell'incontro".

La mostra dell'artista romana Chiara Mogavero resterà aperta fino a venerdì 8 febbraio 2019.