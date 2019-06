"La storia in festa": due giorni di incontri, visite ed enogastronomia al castello di Montecuccolo

Sabato 29 e Domenica 30 il Castello di Montecuccolo ospiterà la 1ª edizione de LA STORIA IN FESTA: due giorni di conferenze, convegni, dibattiti, concerti in uno dei borghi medievali più belli d’Italia. Durante la festa sono in programma visite guidate al castello e stand gastronomico con polenta, crescentine, vino e birra. Di seguito il programma:

Sabato 29 giugno 2019

ore 10

inaugurazione della mostra

DE BELLO FRINIATI

la guerra in casa 1943-1945

ore 10,30

Terrazza del castello di Montecuccolo

Conferenza di Giovanni Fantozzi

Guerra alle bande: Pavullo nell’inferno della Guerra Civile

giornata di incontro e studio delle associazioni di Ferrara, Modena e Reggio Emilia - 4ª edizione

Tema del 2019

ROCCHE, CASTELLI, RESIDENZE

E VILLE NELLE TERRE ESTENSI

(nel 2020 saranno pubblicati gli atti)

Programma:

Ore 10, sala nel castello di Montecuccolo

Andrea Pini, La storia svelata di Montecuccolo

Rossana Merli, Sulle tracce dei sette castelli di Baiso

Davide Calanca, Il Casino di caccia austro estense di San Felice sul Panaro

Sandra Losi, Il castello Pio poi Campori di

Soliera

Fabio Pederzoli, Reggio Estense e le delizie ducali di Rivalta

Ore 13, pausa pranzo

Ore 15, chiesa del borgo di Montecuccolo

Francesco Gherardi, Il castello di Formigine: presidio militare, residenza feudale e sede comunale

Gabriele Fabbrici, Il Casino di Sopra e il Casino di Sotto di Novellara: dai Gonzaga agli Estensi

Fabiana Fraulini e Simone Viani, Breve viaggio nella Rocca di Vignola

Angela Chiapponi, I castelli di Canossa e Rossena dopo Matilde

Federica Badiali, Sestola, Verrucole e Monte

Alfonso. Fortezze estensi tra Emilia e Toscana

Alberto Morselli, Prima della Rocca: Scandiano e il Castello del Gesso

Francesco Rossi, Il Ducale Palazzo di Sassuolo

Chiesa di Montecuccolo - ore 19

VALERIO MASSIMO MANFREDI

Castello di Montecuccolo - ore 21

Visita notturna al castello con la corte dei Montecuccoli in costumi dell’epoca

Domanica 30 giugno

Chiesa di Montecuccolo - ore 10,30

INQUISIZIONE E FAKE NEWS

L’Inquisizione attira un interesse morboso. Ma molte cose che le si attribuiscono non sono vere.

Relatore: Gianni Braglia, autore del libro

L’Inquisizione a Modena nell’età moderna

Chiesa di Montecuccolo - ore 11,30

Liguri, Etruschi e Celti

popolazioni preromane tra Modena e Reggio

conferenza e concerto di arpa celtica con

FRANCESCO BENOZZO

ore 10,30

Sala del castello di Montecuccolo

Presentazione del libro di Paolo Casolari

L’anima muore di sera, i ricordi di un soldato italiano durante lo sbarco alleato in Sicilia

ore 15

INCONTRANDO LUCREZIA

Luoghi, persone e vicende della Signora del Rinascimento

Elena Bianchini, Gli uomini all’ombra di Lucrezia

Roberta Iotti, Lucrezia: una dark lady attraverso i secoli

Elisabetta Barbolini Ferrari, Il banchetto rinascimentale tra Roma e Ferrara

ore 17

TAVOLATA ARMONICA

concerto vocale di musiche rinascimentali

ore 9,30

CAMMINATA sui luoghi della Linea Gotica. Ritrovo al campo d’aviazione e arrivo al borgo di Montecuccolo