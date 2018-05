Il cibo da strada ancora protagonista dello Street Festival al Novi Sad

Da venerdì 11 a domenica 13 maggio, al Parco Novi Sad Street Festival, un goloso assaggio d'estate. Nuovo appuntamento con il cibo da strada, che negli ultimi anni ha riscosso sempre più successo. C'è quindi da scommettere che anche nel prossimo fine settimana il parco Novi Sad gremito di persone di ogni età, buona musica e, soprattutto, ottimo cibo: è la bellissima cartolina di Modena offerta da 41121 Modena Street Festival (organizzato da SGP in collaborazione con il Comune di Modena), che torna anche quest'anno a deliziare i palati con un primo, imperdibile, appuntamento.

Oltre 30 food truck si sfideranno ai fornelli per proporre specialità del cibo da strada provenienti da diverse regioni d'Italia, con interessanti incursioni all'estero. Tre giorni di festa, con ottimo cibo ma anche musica, sport, esibizioni e tanto divertimento all'aria aperta, in una location che già dagli anni scorsi ha dimostrato di essere perfetta per questo tipo di manifestazioni. A breve aggiornamenti con la lista dei truck presenti