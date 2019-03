Sunset Radio e The Embers live a Carpi

Sunset Radio LIVE! (pop punk, skate punk)

open act: The Embers - romantic punk rock band



◾ Doors: 20.00

◾ Ingresso Up to You!



Possibilità di cena su prenotazione

Menu fisso 20€ (primo, secondo, birra o vino, dolce)

per info: Matteo +39 334 385 7458



ATP Live Club • • • Migliarina di Carpi (Mo)

📍 Via Budrione Migliarina Parte Ovest, 112

📍 https://goo.gl/maps/mJbb3iZwYbs

Sunset Radio - Il loro suono proviene dal Punk Rock californiano degli anni 90, con influenze tra l’hardcore, e il pop punk moderno.

Nel 2016 esce il loro primo ep: Dreams, Memories and late night, che da un assaggio di quello che la band vuole trasmettere al pubblico.

Dopo pochi mesi, il 2 novembre esce il loro primo LP, Vices, per l’etichetta This is core, seguito da un tour europeo in novembre, italiano a gennaio e febbraio e a marzo quello russo. Nel mese di ottobre 2017 partono per il Giappone per un tour di 7 date. Il loro primo singolo Upside Down è stato trasmesso svariate volte su Virgin Radio Italia. Nei primi mesi del 2018 registrano il loro secondo album “All The Colors Behind You” che uscirà il 15 ottobre, anticipato dal singolo in premiere. Support ufficiale di Satanic Surfers e con una partecipazione al Bay Fest all'attivo. I Sunset Radio sono sponsorizzati da DC SHOES, American Socks e Gordon shaving.



The Embers - Band punk rock contaminata dal blues, con una spolverata di hard rock, giusto un pizzico di schizofrenia alleggerita da una sana dose di romanticismo! Si formano a fine 2017 cominciando subito a sfornare inediti che contraddistinguono il loro stile con testi poetici e melodie potenti e fresche. Dopo diversi mesi passati chiusi in saletta, i 4 cominciano a fare capolino su qualche palco tra Modena, Reggio e Mantova e buttano fuori il loro primo singolo Not Enough!