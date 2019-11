Suoni entro le mura, alla rocca di Vignola continua la rassegna con il Flasa Duet

La sedicesima edizione di “Suoni entro le mura”, promossa dalla Fondazione di Vignola in collaborazione con il Circolo Musicale G. Bononcini, prosegue domenica 17 novembre, alle ore 16:30, presso la Sala dei Leoni e dei Leopardi della Rocca di Vignola, con il concerto del Flasa Duet, di Salvatore Borelli al violino e Flavio Stagni alla chitarra.

Il Flasa Duet nasce con l’idea di mettere in risalto le sonorità dell’unione timbrica dei due strumenti. Il tecnicismo del ‘700 e l’espressività del Romanticismo maturano nell’intimità degli autori contemporanei. Il repertorio presenta musiche dal tardo barocco al ‘900 per mostrare come la consapevolezza dei compositori e l’evolvere del gusto abbia influenzato anche lo stile di esecuzione. Le musiche sono sia arrangiamenti da altri strumenti che brani originali per duo, incontrati fra i compositori più esperti del loro periodo e fra coloro che scrivevano prevalentemente per questo tipo di formazione.

In questo secondo appuntamento di Suoni entro le mura, i musicisti del Flasa Duet proporranno un repertorio con musiche di Paganini, Veracini e Villa-Lobos.

Per tutti i concerti l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e non sarà consentita l’entrata a spettacolo iniziato. La durata è di circa un’ora. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella Sala dei Leoni e dei Leopardi.

La rassegna SUONI ENTRO LE MURA 2019 intitolata “Passi a due, dialoghi fra due strumenti” trae spunto da un parallelismo che coglie elementi comuni nelle relazioni fra due persone come nella musica. Il concetto di "coppia" si esprime nel duo strumentale. Suonare in duo significa condividere il senso interpretativo dei brani alla perenne ricerca di coesione sui timbri, tempi, modalità e respiri. La Rassegna 2019 è dunque all’insegna del dialogo a due, metafora delle relazioni umane e perenne ricerca di intesa e armonia.