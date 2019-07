SuperCinema Estivo, torna la divertente commedia “Book Club”

Continuano gli appuntamenti col SuperCinema Estivo di Modena. Prossimo incontro venerdì 26 luglio alle 21.30, torna “Book club” di Bill Holderman, una commedia romantica caricaturale sulla sessualità delle donne âgée che racconta la storia di quattro sessantenni che leggendo "Cinquanta sfumature di grigio" danno una svolta inaspettata alla loro vita. Cast stellare con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Andy Garcia.

Il Supercinema Estivo è in viale Carlo Sigonio, 386 a Modena. Gli orari delle proiezioni sono: a luglio ore 21.30; ad agosto e settembre ore 21.15. L'ingresso ha un costo di 6 euro (ridotto 3,50 euro per anziani, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics, Endas). L'abbonamento a 10 spettacoli a scelta ha un costo di 40 euro (ridotto 30 euro). I film non proiettati per maltempo saranno recuperati in settembre. Il punto bar è gestito da Juta Cinerama.