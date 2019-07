Al SuperCinema Estivo "Domani è un altro giorno"

Per la rassegna “Accadde domani: un anno di cinema italiano” lunedì 29 luglio alle 21.30 al SuperCinema Estivo di Modena torna “Domani è un altro giorno” di Simone Spada, che racconta la lunga amicizia di Giuliano e Tommaso messa in difficoltà da quattro giorni particolarmente difficili a causa della grave malattia di uno dei due.

Il Supercinema Estivo è in viale Carlo Sigonio, 386 a Modena. Gli orari delle proiezioni sono: a luglio ore 21.30; ad agosto e settembre ore 21.15. L'ingresso ha un costo di 6 euro (ridotto 3,50 euro per anziani, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics, Endas). L'abbonamento a 10 spettacoli a scelta ha un costo di 40 euro (ridotto 30 euro). I film non proiettati per maltempo saranno recuperati in settembre. Il punto bar è gestito da Juta Cinerama. Per informazioni: www.arcimodena.org // fb: SuperCinema Estivo Modena.