Tarocchi medievali, letture e meditazioni con l'associazione LaRoseNoire

Sabato 13 Gennaio - dalle 16 alle 18.30 - gli allievi della scuola di Tarocchi de LaRoseNoire saranno a disposizione per tutti gli associati

presso la sede dell'associazione per letture e meditazioni gratuite con i Tarocchi Medievali.

Che cosa sono i Tarocchi? Chi ci conosce bene sa che da oltre 15 anni la nostra scuola tiene corsi di qualità su questo argomento facendo luce e chiarezza sulla genesi delle carte, sui vari tipi di mazzi, su quando e come nasce l'uso divinatorio dei medesimi, sulla differenza tra meditazione e divinazione. Aprendo l'allievo alla consapevolezza e alla Libertà di scelta che solo una buona informazione può dare. Attraverso il loro mondo artistico e immaginifico i Tarocchi diventano una chiave di lettura dell'esistenza umana ed individuale e uno straordinario mezzo per meditare e per sviluppare il nostro intuito attraverso il loro potere divinatorio.



INGRESSO LIBERO CON TESSERA

PER CHI DEVE FARE O RINNOVARE LA TESSERA IL COSTO E' 10 EURO

LA NUOVA TESSERA E' VALIDA FINO A GENNAIO 2019

E PERMETTE DI FREQUENTARE TUTTI I NOSTRI NUMEROSI EVENTI DURANTE L'ANNO



PER INFORMAZIONI:

EMAIL: info@larosenoire.it

Tel. 3391196575. Telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email