TeatrAmo, tre appuntamenti di teatro e solidarietà a Nonantola

Quando il teatro incontra la solidarietà succedono meraviglie, soprattutto dall’altra parte del mondo. È quello che riesce a fare ogni anno l’associazione nonantolana ElfoAvventure, che come da tradizione propone anche per questo 2018 la rassegna di teatro amatoriale per raccogliere fondi da destinare a progetti di solidarietà.

Il primo appuntamento con TeatrAmo, allora, è per sabato 10 marzo alle 21 al Troisi di Nonantola: in scena la compagnia Il Poggio (da San Giovanni in Persiceto) con “Gli allegri chirurghi” di Ray Cooney. Ancora solidarietà sabato 17 marzo sempre alle 21 con la compagnia Art & Tango che porta in scena “Il tango è femmina” di Cinzia Flautini. Gran finale sabato 24 marzo alle 21, ancora una volta al teatro Troisi, con “L’allegra compagnia” di Nonantola che mette in scena “L’erba del sarto” di Andrea Ansaloni.

Tutto il ricavato delle tre serate verrà utilizzato a sostegno del progetto “Adotta una classe” che Elfo Avventure - capitanata da Claudio Ansaloni - ha attivato in Madagascar (quest’anno per due classi intere) e per una borsa di studio parte di un altro progetto in Mozambico (per la giovane Maninha di 25 anni che andrà all’università). Ma si può sostenere Elfo Avventure anche tramite adozioni a distanza o partecipazione come volontari. Intanto, un giro a teatro non ce lo toglie nessuno.