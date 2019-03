Terra Ceramica 2019. Il programma in dettaglio del ciclo di eventi

Focus di questa edizione sarà il tema del Design applicato nelle sue varie declinazioni: product design, design management, urban design e job design applicato alla formazione permanente. Il tema del Design sarà affrontato attraverso workshop, seminari e laboratori che saranno guidati da designers ed architetti di livello nazionale ed internazionale.

Aprono la kermesse sei, tra laboratori e workshop dove, aziende, progettisti, architetti ed esperti del settore di rilievo nazionale, rifletteranno per cogliere spunti sul tema della cultura progettuale ceramica.

Venerdì 15 marzo - Ore 9,30 – 13,00

Workshop - Design Management. Innovazione di prodotto e marketing strategico

presso Target Group, via del Crociale, 69 – Fiorano Modenese

Relatori:Prof. Flaviano Celaschi, ordinario di Design Industriale Università di Bologna e Dott.ssa Ludovica Rosato

Venerdì 15 marzo 2019 - Ore 9-12 / 15-18

Laboratorio creativo - La mano che pensa. Laboratorio sperimentale di design delle superfici ceramiche

Presso Stylgraph, via Valle d’Aosta, 38 – Sassuolo

Relatori: Laura Fiaschi e Gabriele Pardi di Gumdesign

Venerdì 15 marzo – ore 15,00 - 18,00

Workshop - Job Design. Come fare decollare la propria carriera e progettare il proprio futuro professionale

Presso Stars & Cows – Via della Stazione, 41 – Fiorano Modenese

Iscrizioni su Eventbrite al sito https://www.eventbrite.com/e info:info@starsandcows.comT +39 0536-910473

Sabato 16 marzo – ore 10,00 – 13,00

Le fabbriche del design. Esercizi d’Autore - Esercizi progettuali su ceramica e design urbano

Presso Crogiolo Marazzi, via Regina Pacis, 9 – Via Radici in Monte, 70 – Sassuolo

Relatori: Fulvio Irace, Docente di Storia dell’Architettura al Politecnico di Milano e Alessandro Scandurra - Architetto

Sabato 16 marzo – ore 15,30 – 18,30

Le fabbriche del design. Esercizi d’Autore. Esercizi progettuali su ceramica e design urbano

Presso Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – Sassuolo

Relatori: Fulvio Irace, Docente di Storia dell’Architettura al Politecnico di Milano e Filippo Pagliani e Michele Rossi di Studio Park